2019/11/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعيبان للعهد: وزير الصناعة مقال مئة بالمئة وهو مشمول بالتغيير سواء قبل ام لم يقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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