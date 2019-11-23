افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الثالثة

2019/11/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: افتتح مؤخرا، مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الثالثة، برعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتشريف وفد دائرة الثقافة: يتقدمه عبدالله العويس رئيس الدائرة، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية بها، ومحمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وضيوف المهرجان من الشعراء: د.علاء جانب، وقمر جاسم، وعبداللطيف ...

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