2019/11/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت فـي الأجتماع التحضيري للجنة العراقية اليابانية المشتركة بغداد – الصباح الجديد: اقامت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ومن خلال مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة التابع لها دورة حول الخطوات الأصولية لبناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة وحسابات العزل الحراري في الابنية (البناء المستدام).وقال مصدر مخول في الهيئة ان الدورة تضمنت شرح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تقيم دورات عن بناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة والملوثات وطرق معالجتها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تقيم دورات عن بناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة والملوثات وطرق معالجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).