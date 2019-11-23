حصول الشركة على السند العقاري في المقاطعة (62 ) 3/1 لتوزيعها على المستحقين

2019/11/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد : البصرة – سعدي السند: أعلن الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق حصول الشركة على السند العقاري للأراضي المملوكة للموانئ في المقاطعة (62 ) 3/1 والتي تقع بين شط البصرة والمدينة الرياضية والمجاورة إلى مدينة الأمل السكنيـة.وقال المدير العام في تصريح ...

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