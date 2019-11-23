التحالف الدولي: عملية عسكرية في دير الزور السورية قتل خلالها عدد من عناصر داعش

2019/11/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اليوم السبت، أنه نفذ عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية أمس، أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من عناصر التنظيم.

وذكر بيان للتحالف اطلعت عليه "الغد برس"، أن "عملية دير الزور أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي داعش واعتقال آخرين".

وأضاف أن "قوات خاصة من عدة دول في التحالف شاركت في تطهير مواقع في دير الزور شرقي سوريا".

وأوضح البيان أن "الخلايا الإرهابية النائمة لداعش تشكل تهديدا مستمرا في شمال شرق سوريا".

واعتبر أن "العملية في دير الزور هي جزء من الشراكة الدائمة في الحرب ضد داعش".

وختم بالقول إن "التوترات الأخيرة في شمال سوريا، وإعادة تموضع قوات التحالف أدى إلى توقف قصير في العمليات ضد داعش".

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