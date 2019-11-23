2019/11/23 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادألصقت في محافظة كربلاء، السبت، منشورات ورقية على محال تجارية في ثلاثة اسواق وسط المدينة تدعو الى الاستمرار في الاضراب العام حتى تحقيق مطالب المتظاهرين.وقال مراسل “كلكامش برس”، ان أصحاب المحال التجارية في الأسواق ( الدهان، الحمزة، العلاوي) قاموا في الساعات الأولى من مساء اليوم بإغلاق محالهم ووضعوا منشوراتٌ ورقية على أبوابها تدعو الى الاستمرار بالإضراب العام يوم غد التي دعت اليه عدة نقابات إضافة إلى صفحة صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق.وقال المتظاهر علي سامي لـ”كلكامش برس” نحن مستمرون فب تظاهراتنا السلمية للمطالبة بإسقاط النظام وتحقيق المطالب المشروعة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منشورات ورقية في كربلاء تدعو إلى الاستمرار في الإضراب العام) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منشورات ورقية في كربلاء تدعو إلى الاستمرار في الإضراب العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).