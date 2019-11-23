عضو باللجنة الخاصة تحدد ابرز الفقرات المراد تعديلها بالدستور .. و دعوة للكورد

2019/11/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت نائبة كوردية في لجنة التعديلات الدستورية، اليوم السبت، عن الفقرات التي من المقرر ان يتم تعديلها، مبينة ان واحد من اولويات اللجنة هو الغاء الهيئات المستقلة.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري وهي العضو الكوردي في لجنة التعديلات الدستورية، في تصريحات صحفية ان اللجنة تنوي الغاء الفقرات المتعلقة بتحديد الكتلة الاكبر داخل البرلمان وعدد النواب.

واضافت صبري ان من المهام الاخرى للجنة هو الغاء الهيئات المستقلة.

وفي الوقت نفسه جدد النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي ريبوار كريم التأكيد على انه يتوجب على الكورد الاستعداد في حال كانت التعديلات الدستورية لاتصب في مصلحة الشعب الكوردستاني وان يصوتوا برفض التعديلات بـ(الفيتو) حسب قوله.

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