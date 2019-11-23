2019/11/23 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم السبت، عن مضمون اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اشار إلى انه ابلغ رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالتزام بلاده للعراق.واشار بنس في تصريحات صحافية بعد لقائه بارزاني في اربيل ، اننا” نريد أن نرى عراقاً حراً من التأثير الخارجي لإيران، وأن تحترم أصوات كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ترامب يصف من من أربيل الدور الإيراني في العراق بـ”الخبيث” ويكشف بلاغاً لعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ترامب يصف من من أربيل الدور الإيراني في العراق بـ”الخبيث” ويكشف بلاغاً لعبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).