إيران تطلب من روسيا قرضاً بملياري دولار لهذا السبب

2019/11/23 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، السبت، إن إيران طلبت من روسيا قرضا إضافيا بقيمة ملياري دولار لتمويل المشاريع .

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