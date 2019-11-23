دستور العراق.. وثيقة مزورة مررت بالتزوير و ملئت بالألغام والمطبات/ د. سعد ناجي جواد

2019/11/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور سعد ناجي جواد ربما يكون العنوان قاسيًا واستفزازيًا ولكن ومع الأسف فانه لا يحيد عن الحقيقة ولا يتجنى على واقع حال.ومن يقول عكس ذلك لا يعلم ان هناك حقائق لم يطلع عليها الكثير من العراقيين تتعلق بهذه الوثيقة الأساسية، وبما ان الحديث يجري الان عن تعديله، فمن المفيد ذكر بعض هذه الحقائق […]

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