2019/11/23 | 21:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي: لا يوجد رفض لاقالة عبدالمهدي من قبلنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخزعلي: لا يوجد رفض لاقالة عبدالمهدي من قبلنا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي: لا يوجد رفض لاقالة عبدالمهدي من قبلنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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