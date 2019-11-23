الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

2019/11/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت عن اخماد حريقين اندلاعا في بنايتين مكونتين من طوابق في منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل بناية مكونة من ثلاث طوابق في شارع الرشيد قرب ساحة الزعيم الحادث كان داخل معمل خياطة".

واشار البيان الى انه "بعدها توجهت فرق الدفاع المدني لتخمد حريق نشب داخل بناية مكونة من طابقين واقعة في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار مع صعوبات كبيرة تلاقيها فرق الدفاع المدني لاتمام عمليات الاخماد بسبب اعمال المخربين المندسين بين المتظاهرين السلميين".

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