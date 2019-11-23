الكشف عن بروتين يؤدي للوفاة المبكرة

2019/11/23 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توصلت دراسة جديدة إلى أن المستويات المرتفعة من بروتين يسمى "التروبونين"، تزيد من مخاطر الوفاة المبكرة بغض النظر عن الأمراض أو الأسباب.

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