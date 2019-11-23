2019/11/23 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاض منتخبنا الوطني، اليوم السبت، الوحدة التدريبية في ملعب الجامعة، استعدادا لملاقاة المنتخب القطري ضمن افتتاح بطولة خليجي ٢٤ التي ستفتتح يوم الثلاثاء المقبل، وغاب عن الوحدة التدريبية لاعبو فريق الشرطة لإنشغالهم مع فريقهم بالبطولة العربية التي سيلاقون فيها فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الاثنين المقبل، في ملعب الخور، وبعد انتهاء المباراة سيلتحقون بوفد المنتخب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسود تتأهب لملاقاة العنابي في افتتاح خليجي 24 .. وميمي يلتحق بوفد المنتخب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسود تتأهب لملاقاة العنابي في افتتاح خليجي 24 .. وميمي يلتحق بوفد المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).