2019/11/23 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين: استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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