وزارة التربية: يوم غد دوام رسمي لجميع المديريات في المحافظات

2019/11/23 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

وجهت وزارة التربية، اليوم السبت، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة على توجيه مدارسها بالدوام الرسمي ليوم غد الاحد، والمحافظة على انسيابية الدوام .

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الوزارة وجهت مديرية الاشراف التربوي والاختصاصي لـ "متابعة سير الدوام الرسمي للمدارس، والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة".

وشددت الوزارة على ان "الطلبة والتلاميذ هم امانة في اعناق الكوادر التدريسية"، مبينة ان "الكوادر التربوية والطلبة ملزمة لإكمال المناهج لكونهم مطالبين بتوقيتات زمنية لإجراء الامتحانات في وقتها المحدد".

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