الحلبوسي والسفير الكويتي يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق البرلماني في الملفات ذات الاهتمام المشترك

2019/11/23 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفير دولة الكويت في العراق السيد سالم الزمانان.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بحث اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما أكد اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق البرلماني في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه أكد السفير الكويتي "وقوف بلاده مع العراق والتعاون بمختلف المجالات".

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