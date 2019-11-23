إثر زيارة نائب ترامب.. إئتلاف العبادي يتهكم: الحكومة تنازلت عن دور بغداد

2019/11/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس كتلة النصر في مجلس النواب النائب عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، على زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس إلى العراق، دون المرور ببغداد ولقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الزرفي في تغريدة له على منصة “تويتر” نبارك للحكومة دورها الجديد في التنظيم العالي لزيارة نائب الرئيس الامريكي لاربيل و قاعدة الاسد والتنازل عن […]

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