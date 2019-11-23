2019/11/23 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع وفد يمثل حكومة إقليم كردستان، عددا من الملفات العالقة بين الحكومتين.

وذكرت مصادر مقربة من وفد الإقليم، ان الاجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير المالية فؤاد حسين، ناقش ملف تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية المقبلة، مبينة ان حكومة الإقليم أبدت استعدادها لتصدير مئتين وخمسين ألف برميل من النفط عبر شركة سومو، بدءاً من مطلع العام المقبل، وتسليم واردات الكمية المصدرة الى الحكومة الاتحادية، فيما اشارت المصادر الى نية الوفد زيارة بغداد في وقت قريب لاستئناف الحوار بين الطرفين.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومة إقليم كردستان يبحث في بغداد ملفي تصدير النفط والموازنة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومة إقليم كردستان يبحث في بغداد ملفي تصدير النفط والموازنة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).