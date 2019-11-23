2019/11/23 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني من المؤمل ان يرتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، أربعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد، الذي سيصدر رسمياً يوم الخميس المقبل.وحقق المنتخب الوطني نتائج إيجابية في مباراتيه السابقتين امام إيران والبحرين، حيث فاز على الأول 2-1 وتعادل امام الثاني -00 في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل صدوره رسمياً..العراق يرتقي 4 مراكز في تصنيف “فيفا” المركز الخبري الوطني.

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