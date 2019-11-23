مجلس نينوى ينتخب غداً محافظاً جديداً رغم قرار حله

2019/11/23 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مجلس محافظة نينوى المنحل بياناً، السبت، يدعو فيه الاعلاميين الى تغطية جلسة انتحاب محافظاً جديداً لنينوى.وقال المكتب الاعلامي للمجلس إنه “سيعقد يوم غد الاحد جلسة استثنائية لانتخاب محافظ نينوى وذلك في تمام الساعة ١١ الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات في المجلس”.واضاف: “نرجو من الاخوة الاعلاميين الحضور في المكان والزمان اعلاه للتغطية الاعلامية”.

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