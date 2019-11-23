بالوثائق.. جمع تواقيع برلمانية لتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وقانونها

2019/11/23 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن التيار الصدري، السبت، بالوثائق عن جمع كتلة سائرون تواقيع برلمانية لاجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب وتغيير المفوضية وقانونها.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، اليوم السبت، أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.

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