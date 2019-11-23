قتلى وجرحى بتفريق تظاهرة بالرصاص الحي وسط بغداد

2019/11/23 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق سقط عدد من المتظاهرين، مساء اليوم السبت، بين قتيل وجريح، بعد مهاجمتهم من قبل #قوات_الأمن على جسر #الأحرار، بهدف تفريقهم.وقال أحد المتظاهر، ويدعى عمر أحمد، […]

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