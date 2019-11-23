166 نائبا يوقعون ورقة ضغط على رئيس الجمهورية لإقالة عبد المهدي و9 طلبات لاستجوابه في البرلمان

2019/11/23 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تتهم رئاسة البرلمان بـ”المماطلة” لتحديد جلسة استجواب عبد المهدي بغداد – الصباح الجديد: اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي امس السبت، ان ١٦٦ نائبا وقعوا على طلب موجه إلى رئاسة الجمهورية لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة، وفيما اتهمت كتلة سائرون النيابية امس السبت، رئاسة مجلس النواب بـ “المماطلة”، في تحديد جلسة استجواب ...

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