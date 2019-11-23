الحكمة: أحزاب السلطة بدأت تقدم التنازلات استجابة للضغط الجماهيري

2019/11/23 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّح بأن الأوضاع تسير نحو الدعوة لانتخابات مبكرة بغداد – وعد الشمري: أكد تيار الحكمة، أمس السبت، أن “أحزاب السلطة” أُجبرت على تقديم الكثير من التنازلات، وعزا ذلك إلى الضغط الشعبي للمطالبة بالإصلاح، ووجد أن المدة المتبقية على تنفيذ وثيقة الشرف السياسي غير كافية، ولوح بان الأوضاع تسير إلى إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والدعوة ...

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