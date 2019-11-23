2019/11/23 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اعتبر الامين العام لكتلة النهج الوطني النيابية، عبد الحسين الموسوي، أمس السبت، ان مقترح توزيع 50% من المقاعد النيابية على الكتل السياسية ضمن قانون الانتخابات، “اغتصاب” لحق المتظاهرين والناخبين.وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ان “المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يسمح بفوز الاعلى أصواتاً بغض النظر عن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون الانتخابات المعدل (يغتصب) حق المتظاهرين والمقترعين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون الانتخابات المعدل (يغتصب) حق المتظاهرين والمقترعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).