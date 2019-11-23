نائب الرئيس الأمريكي في زيارة مفاجئة للعراق من دون الالتقاء مع مسؤولي بغداد

2019/11/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس السبت بزيارة مفاجئة للعراق تفقد خلالها القوات الأمريكية وتباحث مع مسؤولي إقليم كردستان من دون الالتقاء بالمسؤولين العراقيين في بغداد.



فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العراق قتل فيها نحو 350 شخصا منذ اندلاعها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

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