تجدد الصدامات بين الامن والمحتجين في بغداد وكربلاء وقطع جسر في الناصرية

2019/11/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وابلغ مصدر امني مسؤول شفق نيوز مساء اليوم ان القوات الامنية استمرت بإطلاق النار بشكل متقطع، وبالغاز المسيل للدموع ، والقنابل الصوتية.

واضاف المصدر ان المتظاهرين قطعوا مجددا جسر الزيتون في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار.

وتابع المصدر ان صدامات حدثت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من فلكة التربية في كربلاء.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية تظاهرات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق بأشراف اممي.

يشار الى ان أكثر من 300 محتج قتلوا، واصيب قرابة 15 الفا اخر بجروح خلال مواجهات مع القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.

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