لماذا غاب رئيس الاتحاد الآسيوي عن نهائي دوري الأبطال؟..اليك السبب

2019/11/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، غياب سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني، غداً الأحد، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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