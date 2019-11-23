الجيش السوري يسيطر على مخيم عين عيسى بريف الرقة

2019/11/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكدت مصادر عسكرية سورية ان الجيش والقوات الكردية يسيطران على مخيم عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

واضافت ان اشتباكات تدور عند الاطراف الشمالية

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