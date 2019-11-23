الصداع.. كيفَ تتخلص منه دون أدوية؟

2019/11/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

يعد الصداع والصداع النصفي من أكثر الآلام شيوعا التي يمكن أن تسبب متاعب تجعل الإنسان عاجزا عن أداء مهامه، وذلك بحسب كثافة هذه الآلام ومكانها، ومن الشائع جدا التوجه مباشرة لتناول أقراص آلام الرأس بمجرد الشعور بمثل هذا الانزعاج.

بالمثل، أصبح البعض يعتقد ان أفضل حل لآلام الرأس هو التداوي الذاتي عبر شرب هذه المسكنات، إلا أن هذا التفكير خاطئ تماما، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنسيال الإسبانية للكاتب أدري لوبيث.

وأضاف الكاتب أن تبني هذه العادة مضر للغاية بباقي أعضاء الجسم.



وفي الواقع، أثبتت دراسة شملت 600 ألف شخص أن الباراسيتامول ، ويعرف أيضا باسم أسيتامينوفين يمكن أن يسبب آثارا جانبية خطيرة على المدى الطويل إذا استهلك يوميا.

وعلى الرغم من أن اغلبية هذه الآلام ليست خطيرة فإنه يوجد أكثر من 150 نوعا من آلام الرأس التي ينفرد كل منها بأسبابه وأعراضه الخاصة، وتتمثل أولى الخطوات للتخلص من آلام الرأس نهائيا في تحديد نوع الآلام التي نعاني منها.

مصادر الشعور بالألم

أشار الكاتب إلى أن الصداع الناتج عن تعب العين أصبح أكثر شيوعا وعلى نحو متزايد، نظرا لاستمرار الكثير من الناس في النظر لفترات طويلة إلى الشاشات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسبب جفاف العين وتعبها أو إطلاقها كثيرا من الدموع أو الشعور بوخز فيها انتشار آلام الرأس إلى الرقبة والكتفين.

وأورد الكاتب أنه في حال كان الانزعاج جراء آلام الرأس قويا إلى درجة أنه يؤدي إلى الغثيان أو المعاناة من الحساسية الشديدة للضوء أو الصوت أو الروائح فإنه يجب استشارة الطبيب والخضوع لفحوصات.

ومن المؤكد أن هذه الأعراض تحيل إلى الإصابة بالصداع النصفي الذي يعد المرض العصبي الذي يصيب بين 11 و16 % من سكان العالم، لكن لا توجد لهذا المرض أسباب معروفة أو علاج ثابت، وغالبا ما تعزى هذه المشكلة إلى أسباب متعلقة بالهرمونات أو نشاط الدماغ غير الطبيعي.

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