جوهر:كنا مليوني مسيحي ولدينا مصير مشترك مع باقي المكونات في العراق

2019/11/23 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باريس أكد وزير النقل في حكومة كوردستان العراق آنو جوهر على المصير المشترك للمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط مع باقي المكونات هناك جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر المسيحي العربي الأوّل الذي عقد في فندق ميريديان بورت مايو، في العاصمة الفرنسية باريس، وتحت عنوان “المسار المسيحي في العالم العربي: إشكاليات اليوم واحتمالات …

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