الشيخ يكشفان عن اغنيتهم الجديدة وهي اهداء للعراق

2019/11/23 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين الوضع الراهن في العراق والحياة الصعبة التي يمر بها مواطني العراق والمظاهرات الكبيرة التي تشهدها بغداد العاصمة والمحافظات اثرت في فئة الفنانين ومن بينهم الفنانان الايزيديان رائد وعبو الشيخ حيث هو بصدد انتاج كليب وطني عن هذا الوضع ومن المقرر عرضه في الأيام القريبة القادمة على قنوات التلفزيونية والمواقع …

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