2019/11/23 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).