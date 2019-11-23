محافظ الديوانية يعلن اتخاذ إجراءات حول المديريات والشركات الاستثمارية المتلكئة

2019/11/23 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم السبت، عن عدة إجراءات ستتخذ خلال هذه الأيام.

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