2019/11/23 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان، سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.

واكد الحلبوسي أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب العراقي، مضيفا ان هذين القانونين سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها.

هذا، وكان مصدر برلماني أفاد بتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الى يوم الاثنين المُقبل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: قانونا المفوضية وانتخابات البرلمان سيتصدران جدول أعمال جلسة الاثنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: قانونا المفوضية وانتخابات البرلمان سيتصدران جدول أعمال جلسة الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).