يالفيديو .. اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الوثبة

2019/11/23 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد قال مراسلنا ان قوات الشغب اطلقت الرصاص الحي قبل قليل على المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الوثبة .

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