2019/11/23 | 22:19

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الأمين العام لعصائب اهل الحق: لاشيء جديد بعلاقتي مع مقتدى الصدر

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، إن شقيقه يشارك في التظاهرات وهو يرتدي "الكمامة"، وأن والدته تساند المتظاهرين.

وذكر الخزعلي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الد

بغداد اليوم-بغداد

شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السبت (23 تشرين الثاني 2019) على أن السياسي عزت الشابندر محتجز "خارج ارادته" في دبي.

وقال الخزعلي، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور ن

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