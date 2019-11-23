بغداد: الحريق الذي اندلع مساء اليوم كان بعمارة قرب الاحرار

2019/11/23 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية الدفاع المدني في العراق، السبت، أن الحريق الذي اندلع مساء اليوم كان في عمارة قرب جسر الاحرار وليس في التأمين الوطنية....

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