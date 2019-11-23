2019/11/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد تجربة لم تطول في الدوري الصيني، عاد النجم الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو مجدداً إلى دوري بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. ماسكيرانو ينضم لنادي جديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. ماسكيرانو ينضم لنادي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).