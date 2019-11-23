اتحاد الكرة يعلن انهاء الاجراءات الادارية بخصوص مرتب كاتانيتش

2019/11/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو اتحاد كرة القدم كامل زغير، اليوم السبت، ان الاتحاد انهى الاجراءات الادارية بخصوص مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش.

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