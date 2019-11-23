التعليم العالي تمدد فترة التسجيل في الجامعات والكليات الاهلية ليومين

2019/11/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تمدد التسجيل في الكليات الاهلية ليومي الاحد والاثنين المقبلين.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه

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