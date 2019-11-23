2019/11/23 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء للمربد: اعددنا خطة لتوفير فرص عمل وثبتنا33 ألف عقد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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