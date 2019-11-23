التحالف الدولي يستأنف عملياته المشتركة مع

2019/11/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر التحالف الدولي ضد داعش، اليوم السبت، بيانا باللغة الكوردية اعلن فيه عن القيام بعملية مشتركة مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ضد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه شفق نيوز، ان التحالف الدولي ضد داعش قام امس مع حلفائه في قوات سوريا الديمقراطية بعملية جديدة في منطقة دير الزور في سوريا ضد داعش.

واضاف البيان التحالف الدولي وجه ضربة موجعة لعناصر داعش، مؤكدا على الاستمرار في عمليات التصدي لهذا التنظيم لحين القضاء على مخاطره.

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