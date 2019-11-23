القيادات الأمنية في كربلاء تؤكد على توفير الغطاء الأمني للمتظاهرين السلميين

2019/11/23 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت القيادات الأمنية في محافظة كربلاء على ضرورة حماية المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء في بيان أن القيادات الأمنية عقدت اجتماعا موسعا ترأسه قائدي عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني لمناقشة الاحداث الجارية في المدينة والتأكيد على توفير الغطاء الامني لجميع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور العراقي.

وأضاف البيان أنه تم توجيه جميع منتسبي القوات الأمنية بالتعامل الإنساني مع المواطنين وابعاد المندسين الذين يحاولون استهداف التظاهرات أو التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة.

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