عبد المهدي يهاتف أمير الكويت ورئيس حكومته

2019/11/23 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الكويتي....

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