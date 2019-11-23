اللجنة الامنية في ديالى: القواطع التي ينتشر فيها الحشد انخفض فيها مستوى اعمال العنف

2019/11/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، اليوم السبت، أن "قواطع التي ينتشر فيها الحشد الشعبي شهدت انخفاض اعمال

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