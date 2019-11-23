الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان التعاون والتنسيق البرلماني المشترك

2019/11/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفير الكويت في العراق سالم الزمانان.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت "العهد نيوز"،

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