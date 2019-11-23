2019/11/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق بين المتظاهرين وقوات الامن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق بين المتظاهرين وقوات الامن) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق بين المتظاهرين وقوات الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).