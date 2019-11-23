جواد كاظم غلوم - عناءٌ وشقاءٌ ؛ صديقان لا يفترقانِ عني

2019/11/23 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم عناءٌ وشقاءٌ ؛ صديقان لا يفترقان عني ما عَــسـانـا نـقول والآه فِــيْــنـــا تَــتَــمشّـى زهْــوا بِــكل وضــوحِ نـحــن أحـبابُــها وصيْــد مُــناهــاتَــتَـراءى داءً بِــفَــرشٍ طَــريــحأرضُــنـــا موطــن لهــا وحماهـافاستَـكِــنّي ورابِـطي واستَـريحيمَــعَــكِ القَــهْـر والـرزايــا مـدامٌ فالعبي أنت في المكان الفـسِـيْــحتـلـك أرواحُــنـا ملاعــب ......

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